دراسة: اربع ساعات من الاعمال المنزلية تبعدك عن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

2022/02/28 | 16:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تعتبر الأعمال المنزلية من طهى وتنظيف وترتيب قطع أثاث من الأعمال اليومية التى تؤديها النساء بمختلف أعمارهن، لكن اكتشفت دراسة مؤخراً أن تأدية النساء من كبار السن لهذه الأعمال تساعد بشكل كبير على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقاً لما ذكره موقع “sciencedaily”.الأعمال المنزلية مفيدة لصحة المرأة واتضح أن النساء […]

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