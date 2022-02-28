تنسيق مشترك بين الجمارك والصحة لدخول “صهاريج الأوكسجين” من الكويت

2022/02/28 | 16:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدثت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، عن تنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة تحديات الجائحة.ووفقاً لبيان عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي، حصلت عليه “ايرث نيوز”، فأن “الهيئة العامة للجمارك أعلنت عن تسهيل اجراءات دخول صهاريج، الاوكسجين الطبي القادم من دولة الكويت عن طريق مركز جمرك سفوان الحدودي”.وأكدت الهيئة أنه “تم تسهيل دخول […]

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