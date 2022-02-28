لماذا لا ترسل أمريكا قوات إلى أوكرانيا وما سيناريو المواجهة المباشرة مع روسيا؟

2022/02/28 | 16:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الهجوم الروسي على أوكرانيا، إدانة عالمية من القوى الغربية.وجاءت العقوبات على روسيا والمساعدات لأوكرانيا من عدة اتجاهات.لكن نشر القوات على الأرض في أوكرانيا، هو خط لم تكن الولايات المتحدة وحلفاء غربيون آخرون على استعداد لتجاوزه.

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