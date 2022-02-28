2022/02/28 | 16:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r0fPjkVPz34

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماجد الخياط: من الصعب ثني الصدر عن مشروعه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماجد الخياط: من الصعب ثني الصدر عن مشروعه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).