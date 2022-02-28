ارتفاع ملحوظ بعدد إصابات فيروس “كورونا” في العراق

2022/02/28 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

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سجلت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الاثنين، 1203 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 2643 شخصا للشفاء .

وذكرت الوزارة في بيان ،أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 14 حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 31909”.

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