2022/02/28 | 16:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاثنين، القاء القبض على احد المتهمين و مصادرة عدد من الاسلحة في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “مفارز القوات الخاصة، وفوج التدخل السريع، والفوج التكتيكي، بالإضافة الى الاجهزة الاستخبارية، قامت بتفتيش منطقة العروبة، ضمن قاطع البلدة، مركز محافظة ميسان، وتمت مصادرة أسلحة […]

ظهرت المقالة بعملية أمنية..



القبض على متهم ومصادرة عدد من الاسلحة في ميسان أولاً على ايرث نيوز.

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