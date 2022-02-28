فرنسا تشدد على ضرورة اختتام المحادثات النووية الإيرانية الأسبوع الجاري

2022/02/28 | 16:38 - المصدر: قناة التغيير

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شدّدت وزارة الخارجية الفرنسية ،اليوم الاثنين، على “الضرورة الملحّة” لأن يتوصّل المفاوضون المجتمعون في فيينا لإجراء المحادثات النووية الايرانية إلى اتفاق “هذا الأسبوع”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن هناك “ضرورة ملحّة لاختتام المحادثات هذا الأسبوع”.

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