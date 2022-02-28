وزير الخارجية الروسي يلغي زيارته الى الامم المتحدة في جنيف

2022/02/28 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألغى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ،اليوم الاثنين، زيارته المقررة إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف نظرا إلى “العقوبات ضد روسيا” التي فرضتها دول غربية، وفق ما أعلنت بعثة موسكو في جنيف الاثنين.

وألغى لافروف الذي كان من المقرر أن يلقي خطابا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح الثلاثاء، زيارته “نظرا إلى الحظر غير المسبوق على تحليق طائرته في أجواء عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات ضد روسيا”، بحسب ما أفادت البعثة على تويتر.

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