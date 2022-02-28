العراق والمتغيرات العالمية

2022/02/28 | 17:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد الكعبي ..تمر المنطقة والعالم بظروف استثنائية واحداث متسارعة ومتداخلة وخطيرة، وتكالب بين الدول وصراعاتها، يجعلنا نقف أمامها مذهولين لانعرف أين نقف منها..وإلى أين نتجه؟ ومع من نكون؟ والمنطقة العربية والعراق خصوصاً، ليس خارج المنظومة العالمية وخارطة التحالفات بل هو جزء منها، لما يحتل من جغرافية سياسية وما يمتلك من ثروات […]

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