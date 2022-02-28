أسعار القمح تواصل الارتفاع مع تصاعد حدة المعارك في أوكرانيا

2022/02/28 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصلت أسعار عقود القمح الأمريكي ارتفاعها خلال تعاملاتها، بعدما سجلت أكبر مكاسب أسبوعية منذ تشرين الثاني تزامنًا مع حدة المعارك بين في أوكرانيا، التي أثارت مخاوف من اضطرابات في صادرات المحصول.

وسعت العقود الآجلة للمحاصيل مكاسبها، وقفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها في تسع سنوات.

وفي بورصة شيكاغو قفزت أسعار القمح إلى خمسة وأربعة اعشار بالمئة وارتفعت العقود الآجلة لمحصول الذرة ثلاثة وستة اعشار بالمئة.

وارتفعت أسعار القمح إلى تسعة دولارات واثنين وعشرين سنتا للبوشل في شيكاغو، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر الفين واثني عشر، و زاد زيت النخيل في ماليزيا بنسبة اثنين وستة اعشار بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ ستة الاف ومئة وتسعة وثلاثين زينغيتاً للطن.

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