2022/02/28 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مدّد حارس المرمى العملاق جانلويجي بوفون، عقده مع فريقه بارما من دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم حتى حزيران/يونيو 2024.

وبتمديد عقده لمدة عام واحد، سيواصل بوفون مسيرته الكروية في الملاعب حتى ما بعد عيد ميلاده السادس والأربعين.

وقال رئيس بارما كايل كراوس “جيجي لاعب عظيم وواحد من أفضل ثلاثة حراس مرمى في إيطاليا وتجديد عقده يسعدنا كثيرا”.

وأضاف “شغفه وتفانيه تجاه بارما والمدينة واضح في كل مرة تراه”.

وعاد أسطورة حراسة المرمى الإيطالية إلى صفوف فريقه بارما قادما من يوفنتوس الصيف الماضي، وذلك للمرة الأولى بعد عقدين من مغادرة النادي حيث بدأ مسيرته الاحترافية.

المصدر: AFP

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوفون يمدد عقده مع بارما حتى 2024) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوفون يمدد عقده مع بارما حتى 2024) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).