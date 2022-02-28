بعد العقوبات.. بوتين يصف الغرب بــ”امبراطورية الأكاذيب”

2022/02/28 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،اليوم الاثنين، الغرب بانه “إمبراطورية من الأكاذيب”عقب فرضه عقوبات على بلاده بسبب الحرب مع أوكرانيا، فيما لفتت وزارة الخزانة الامريكية عن استخدام روسيا لعشرات المليارات من أصولها المالية بسبب العقوبات.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تغريدة نشرت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعقيبا على العقوبات التي فرضت على بلاده قائلا إن “الغرب إمبراطورية من الأكاذيب”.

من جهتها كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن استخدام روسيا مليارات من أصول البنك المركزي والصندوق السيادي الروسيين وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها واشنطن وحلفائها ضد موسكو”.

وتستعر حرب العقوبات على روسيا في ظل الحرب الدائرة بين موسكو وكييف ودعم الولايات المتحدة والغرب الأوربي للنظام الاوكراني ضد الجانب الروسي.

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