اجتماع برئاسة الشمري يناقش 3 ملفات لتعزيز الاستقرار في سنجار

2022/02/28 | 17:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – آمنة السلاميبحث اجتماع أمني – خدمي، اليوم الاثنين، آليات إعادة الحياة الطبيعية في قضاء سنجار، وناقش خلال 3 ملفات لتعزيز الاستقرار بحضور قيادة العمليات المشتركة.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "وصل اليوم وفد أمني كبير إلى سنجار برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول عبد الأمير الشمري وكان في استقباله محافظ نينوى نجم الجبوري ومسؤولة من الأمم المتحدة".وأضاف أن "مهمة الوفد الأساسية الاطلاع على الوضع الأمني في سنجار ومتابعة ما تقوم به الدوائر الخدمية بعد استنئافها العمل في القضاء وتم كذلك في اجتماع متزامن إطلاع ممثلة الأمم المتحدة على آلية عودة النازحين ومساعدتهم في تقديم كثير من الأمور اللوجستية".وتابع أن "الاجتماع تضمن مشاركة وفد من وزارة الهجرة والمهجرين ودائرة المنظمات في الامانة العامة لمجلس الوزراء واستمرت النقاشات فيه على مدى اكثر من 3 ساعات وتناولت 3 ملفات تضمنت اليات العمل في مساعدة ابناء اهالي سنجار وتقديم الخدمات واعادة فتح كثير من الدوائر الحكومية التي أسهمت وتسهم في عملية الحقيقة اعادة الحياة الطبيعية الى سنجار ايضا".وأشار إلى أن "الاجتماع شدد على منع وجود الظواهر المسلحة وأشاد بدور القوات الامنية وعملها في انهاء المظاهر المسلحة وإشاعة الامن والسلم المجتمعي".

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