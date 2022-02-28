فرقة “الامام علي” تنشر الفي مقاتل لتأمين زيارة المبعث النبوي

2022/02/28 | 17:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن قائد فرقة الإمام علي القتالية طاهر الخاقاني، الاثنين، نشر الفي مقاتل لتأمين زيارة المبعث النبوي الشريف.وقال الخاقاني، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “المهام توزعت على محاور عدة تبدأ من المنطقة المحيطة بالعتبة العلوية المقدسة وصولًا الى الطريق الحولي ومقبرة وادي السلام بالإضافة الى الطرق الفرعية المؤدية الى المرقد […]

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