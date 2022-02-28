حرس الحدود تحبط محاولة تسلل على الحدود بين العراق وايران

2022/02/28 | 17:06 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة حرس الحدود، اليوم الاثنين، عن احباط محاولة تسلل على الحدود العراقية السورية.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الكاميرات الحرارية ضمن اعمال قيادة حدود المنطقة الثالثة / لواء حرس الحدود العاشر، رصدت مجموعة من الاشخاص وهم يحاولون اجتياز الشريط الحدودي بطريقة غير شرعية ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني".

واضافت انه "جرت ملاحقة المجموعة والقي القبض على (٥) أشخاص، وتمت احالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية".

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