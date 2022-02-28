2022/02/28 | 17:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نشر البابا فرنسيس، تغريدات عبر حسابه في “تويتر” باللغتين الروسية والأوكرانية، قال فيها إن “حجج السلام أقوى من حسابات المصالح الخاصة”.ونشر الفاتيكان التغريدة باللغتين الروسية والأوكرانية، إضافة إلى اللغات المعتادة على حسابه، وهي الإيطالية والبرتغالية والبولندية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية والعربية، وقال البابا: “حجج السلام هي أقوى من أي حساب لمصالح خاصة ومن […]

ظهرت المقالة البابا يغرد بالروسية والأوكرانية: حجج السلام أقوى من حسابات المصالح الخاصة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا يغرد بالروسية والأوكرانية: حجج السلام أقوى من حسابات المصالح الخاصة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا يغرد بالروسية والأوكرانية: حجج السلام أقوى من حسابات المصالح الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).