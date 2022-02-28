ضابط امريكي كبير يعترف: لدينا جواسيس على الارض في اوكرانيا

2022/02/28 | 17:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لصحيفة نيويورك بوست الامريكية عن الاساليب التي قد تلجأ اليها الولايات المتحدة نتيجة عدم رغبتها في الدخول بمواجهة مع روسيا حيث تشمل جمع المعلومات الاستخبارية وتدريب مليشيات خاصة من المدنيين على تكتيكات حرب العصابات.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/، ان ” الولايات المتحدة قد تتدخل بكل غير مباشر في […]

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