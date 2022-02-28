للحفاظ على جهاز المناعة.. احذر هذه الافعال

2022/02/28 | 17:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/جهاز المناعة هو الحصن المنيع الذي يحمي الجسم من أي هجوم خارجي، لذا من الضروري الحفاظ عليه وتقويته بتجنب بعض الأفعال المخادعة التي تضعفه.ورغم إدراكنا لأهمية أنظمتنا المناعية في الحفاظ على صحتنا ومقاومة أي غزاة خارجيين مثل البكتيريا والفيروسات والسموم وغيرها، فإن المناعة اكتسبت أهمية مضاعفة منذ تفشي جائحة كورونا المستجد.صحيح أن […]

ظهرت المقالة للحفاظ على جهاز المناعة..



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