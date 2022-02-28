لتنفيذ خطة زيادة الإنتاج.. توقف مؤقت للعمل في حقل القرنة2

2022/02/28 | 17:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدير قسم حقل نفط غرب القرنة حاتم خضير ،اليوم الاثنين، أن توقف الحقل عن العمل وقتي والغرض منه زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط لمعدل اربعمئة وخمسين ألف برميل يومياً.

وقال خضير إن التوقف مؤقت ويستمر لـ 21 يوماً فقط وجاء لتنفيذ خطة التطوير النهائية لحقل غرب القرنة، المعدة من قبل وزارة النفط وشركة نفط البصرة.

وأضاف أن الإيقاف يستهدف ربط المشاريع الحديثة بالحقل ويتم بعد ذلك استئناف عمليات انتاج النفط الخام بمعدلات اعلى مما هي عليه للوصول إلى انتاج 450 ألف برميل يومياً.

وتابع أن “الانتاج الحالي خلال عام الجاري يصل وفق خطة الانتاج المعدة من قبل الاطراف المعنية إلى أربعة الاف برميل، مبينا أنه تم انشاء مجموعة من المشاريع المتعلقة بزيادة الطاقة الانتاجية والتي تضمنت حفر مجموعة من الابار اضافة الى مشاريع اخرى تتعلق بالطاقة الانتاجية.

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