مختصون.. مرض قاتل وخطير لا يحظى باهتمام العالم

2022/02/28 | 17:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تنل البحوث المنجزة حول داء السل، وهو مرض لا يقل خطورة، إلا 915 مليون دولار.

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