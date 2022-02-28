انخفاض الدولار بالتزامن مع جلسة البرلمان الخاصة باسعار الصرف - عاجل

2022/02/28 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي انخفاضا، في تعاملات، اليوم الاثنين، في محافظات الوسط والجنوب.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، ان أسعار صرف الدولار في بورصات بغداد والمحافظات الوسط والجنوب بلغت عند الشراء 146.500 لكل ورقة فئة 100 دولار.

وأضاف ان سعر البيع بلغ 147.000 دينار لكل 100 دولار.

هذا واعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، استمرار المجلس بمناقشة سعر صرف الدولار وتداعياته في السوق.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "الجلسة مستمرة بمناقشة سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق".

واضافت ان "الجلسة تناقش تضرر شريحة الفقراء بسبب سعر الصرف مع وزير المالية علي عبد الامير علاوي".

وكان مجلس النواب باشر، اليوم الاثنين، بمناقشة سعر الصرف وتداعياته على السوق بحضور وزير المالية علي عبد الأمير علاوي.

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