2022/02/28 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انتهاء جولة المحادثات الروسية - الأوكرانية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء جولة المحادثات الروسية - الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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