2022/02/28 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهاء جولة المحادثات الروسية - الأوكرانية

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