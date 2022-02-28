الملاحة الجوية وإدارة مطار أربيل يوقعان اتفاقية عمل مشترك

2022/02/28 | 17:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اوفدت وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، اليوم الاثنين، أربعة من مسؤولي قسم ادارة الحركة الجوية لغرض توقيع اتفاقية عمل مشترك بين وحدة الاقتراب و مطار اربيل الدولي.وقال مدير عام الشركة نزار ابراهيم الزيادي، في بيان تلقت”ايرث نيوز”، نسخة منه، إن “الفريق الموفد من شركتنا اجتمع مع مدير عام مطار […]

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