العيون هي الرادار .. من يوميات الغياب - 18 - مريم نجمه

2022/02/28 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه العيون هي الرادار ! من يوميات الغياب : العيونُ هي الرادار , والجاذبيةوبهم يبتدئ المشوار .



فعلاً , العيون هي السرّ , والسحر ونقطة التحوّل لدى الإنسان العاقل الواعي .أحببتكَ بعد الله ...



بعد الله أنتَ , أيها الحبيب حُبّكَ الأمان والنعمة والرِضا الفرح العامر , والسلام الداخلي دائرتي , حُبك الذي يحيط بي طاقة وهالة وسلام يا له من عمرٍ سخيّ ,

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