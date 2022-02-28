كيف ستعمق القضية الأوكرانية ازمة النظام الرأسمالي؟ - توما حميد

2022/02/28 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#توما_حميد من الواضح جدا بان أمريكا والناتو لم ولن تريد الدخول في مواجهة عسكرية مع روسيا في أوكرانيا، والأسباب واضحة جدا وقد تحدثت عنها في مقال سابق.



كما تبين الدلائل بانهم يعرفون جيدا بان انضمام أوكرانيا الى الناتو، او وضع أسلحة الناتو في أوكرانيا او امتلاك أوكرانيا للأسلحة النووية او أي أسلحة من اسلحة "الدمار الشامل" كان خط احمرا لروسيا.



فحسب الوثائق الذي سربها وكيليكس، يوضح تقرير كتبه وليم بيرنز، مدير الس ......





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