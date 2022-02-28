هجوم إلكتروني  يتسبب بايقاف مصانع تويوتا

2022/02/28 | 17:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ذكرت صحيفة نيكاي اليومية اليابانية أن شركة تويوتا موتور ستعلق جميع عمليات المصانع المحلية، بعد تعرض أحد الموردين لهجوم إلكتروني.وذكر متحدث باسم تويوتا أنها لا تزال تتحقق من وضع العمليات.وقالت الصحيفة إن شركة كوجيما إندستريز كوربوريشن، وهي أحد موردي تويوتا، تعرضت لهجوم.ولم يتسن لوكالة “رويترز” الاتصال بمسؤول في شركة كوجيما […]

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