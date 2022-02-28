خبير عسكري: بيلاروسيا يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في سقوط كييف

2022/02/28 | 17:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح اللواء المتقاعد والمحلل العسكري لدى شبكة CNN، جيمس سبايدر ماركس كيف يمكن لبيلاروسيا، وهي حليف لروسيا وتشترك في الحدود مع أوكرانيا من الشمال، أن تساعد في الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية، كييف التي ما زالت القوات الروسية تحاول السيطرة عليها.

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