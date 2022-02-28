2022/02/28 | 17:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت عضو مجلس النواب، محاسن الدليمي، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق بشأن “الشهادة الدراسية” لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وبحسب وثيقة صادرة من مكتب الدليمي وحصلت عليها ايرث نيوز، انه “رئاسة الجمهورية لم تتحقق من صحة صدور واوليات شهادة رئيس الوزراء للاعدادية حيث تبين انه حصل عليها بعمر الـ ١٦ سنة حسب كتاب […]

ظهرت المقالة بالوثيقة..



طلب نيابي للتحقق من “الشهادة الدراسية” لرئيس مجلس الوزراء أولاً على ايرث نيوز.

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