2022/02/28 | 17:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأكد حاكم البنك المركزي الروسي، اليوم الاثنين، أن روسيا تمتلك نظاماً بديلاً لنظام سويفت، الذي تهدد الدول الغربية بمنع روسيا من استخدامه إثر تدخلها العسكري في أوكرانيا.وقال حاكم البنك: "لدينا نظام يمكنه استبدال نظام سويفت داخليا"، مضيفاً أنه "يمكن للمتعاملين داخليا وخارجيا استعماله".يأتي هذا فيما تتزايد الضغوط والدعوات الغربية من أجل وقف استخدام روسيا لنظام سويفت وفي ظل صدور عقوبات غربية بهذا الشأن.وسويفت نظام تراسل عالمي بين البنوك لتسهيل التحويلات والمدفوعات.ويضم نظام سويف 291 بنكا روسيا، تمثل ما نسبته 1.5 في المئة من حجم المدفوعات والسادس عالميا من حيث الرسائل عبر سويفت.ويقدر حجم صادرات روسيا من النفط والغاز والمعادن إلى الاتحاد الأوروبي وأميركا بما يصل إلى 700 مليون دولار يوميا.وعزل روسيا عن استخدام نظام سويفت من شأنه أن يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتقلبات حادة في العملة الروسية "الروبل"، وقد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد الروسي بأكثر من 5 في المئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا ترد على تلويح دول غربية: نمتلك بديلاً عن نظام سويفت) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا ترد على تلويح دول غربية: نمتلك بديلاً عن نظام سويفت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).