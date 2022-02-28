اتحاد الكرة يدرس نصب شاشات كبيرة لتخفيف الزخم على ملعب الحبيبية

2022/02/28 | 17:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..يدرس الاتحاد العراقي بكرة القدم، نصب شاشات كبيرة لتخفيف الزخم على ملعب الحبيبية في مباراة العراق والإمارات.وقال الناطق باسم اتحاد الكرة احمد الموسوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اتحاد المرة يدرس نصب شاشات في الاماكن العامة والمولات التجارية لتخفيف الزخم الجماهيري على ملعب الحبيبية”.واضاف ان “اتحاد الكرة وضع خطة متكاملة للسيطرة […]

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