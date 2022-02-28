الانبار.. الحشد والاستخبارات يحبطان تهريب مئات الأطنان من 'اليوريا'

2022/02/28 | 17:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن إحباط عملية تهريب مئات الاطنان من مادة سماد اليوريا في محافظة الانبار.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعملية استخبارية مشتركة وتبادل معلوماتي دقيق ما بين شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة بالجيش واستخبارات اللواء السابع في الحشد الشعبي وبالتعاون مع استخبارات الفوج الرابع لواء المشاة ٣٩ ، أسفرت عن القاء القبض على ٣ شاحنات محملة بمئات الاطنان من سماد (اليوريا) ذات الاستخدام المزدوج في الفلوجة بالأنبار لا يحمل اصحابها اي اوراق رسمية او موافقات اصولية بقصد تهريبها الى احدى المحافظات، وهو ما يشكل اضرارا بالمال العام والاقتصاد الوطني".

وأشارت إلى "تسليم الشاحنات وحمولتها وسائقيها الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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