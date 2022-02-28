البنك المركزي الروسي: نمتلك نظامًا بديلًا لسويفت وحذفنا منه غير مؤثر

2022/02/28 | 17:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشفت روسيا، اليوم الاثنين، عن امتلاكها لنظام بديل لنظام سويفت، الذي تهدد الدول الغربية بمنع روسيا من استخدامه إثر تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وقال حاكم بنك روسيا المركزي، الاثنين، “لدينا نظام يمكنه استبدال نظام سويفت داخليا.

وأضاف حاكم البنك الروسي المركزي “لدينا بديل عن نظام ’سويفت‘ ويمكن للمتعاملين داخليا وخارجيا استعماله.

وأوضح البنك المركزي الروسي أن “البنية التحتية المالية الروسية ستعمل بدون أعطال”.

يأتي هذا فيما تتزايد الضغوط والدعوات الغربية من أجل وقف استخدام روسي لنظام سويفت، هو نظام تراسل عالمي بين البنوك لتسهيل التحويلات والمدفوعات.

وأنشأت موسكو نظام الدفع الخاص بها،SPFS ، بعد أن تعرضت للعقوبات الغربية في عام 2014 بعد ضمها لشبه جزيرة القرم في وقت مبكر من ذلك العام.



لدى SPFS الآن حوالي 400 مستخدم، وفقًا للبنك المركزي الروسي.



ويتم حاليًا 20% من التحويلات المحلية من خلالSPFS ، لكن حجم الرسائل محدود والعمليات محدودة بساعات أيام الأسبوع.

قد يوفر نظام الدفع بين البنوك الجديدة في الصين، أو CIPS، بديلاً آخر لنظام SWIFT.



وقد تضطر موسكو أيضًا إلى اللجوء إلى استخدام العملات المشفرة.



لكن هذه البدائل ليست جذابة.

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