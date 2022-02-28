اتحاد الكاراتيه يجري معسكراً تدريبياً مشتركاً لمنتخبي الناشئين والأشبال

2022/02/28 | 17:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتظم منتخبا ناشئي وشباب العراق بالكاراتيه بمعسكر تدريبي مغلق بمحافظة السليمانية في كردستان العراق تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري وذلك إستعداداً لبطولات غرب آسيا والبطولة العربية ودورة ألعاب التضامن الاسلامي.وقال رئيس الاتحاد العراقي المركز للكاراتيه عادل عيدان في بيان تلقته “ايرث نيوز” إن “المعسكر التدريبي يجري لفعاليتي (الكاتا والقتال) وسيعزز من قدرات […]

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