الداخلية تعلن إجراءات في قضية منع تغطية حريق مستشفى الهندية

2022/02/28 | 17:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الإثنين، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حادثة منع إعلاميين من تغطية حريق مستشفى الهندية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، "بالتزامن مع حادث الحريق الذي اندلع يوم أمس داخل ردهة الباطنية للنساء في مستشفى الهندية بمحافظة كربلاء، تابع وزير الداخلية عثمان الغانمي الإجراءات التي شرعت بها فرق الدفاع المدني في مكافحة هذا الحريق، وإخلاء المتواجدين في المستشفى، وعمل الأجهزة الأمنية المختصة أيضًا".

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وأضاف البيان أنّ "الغانمي تابع بشكل شخصي ما حصل من قبل المنتسبين في شرطة محافظة كربلاء مع بعض الإخوة الإعلاميين والصحفيين الذين كانوا يعملون على تغطية هذا الحادث".

وأكّد البيان، أنّ الوزير وجه بـ "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين"، مشيرًا إلى "التواصل من قبل دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، ومدير المكتب الإعلامي لوزير الداخلية مع الإعلاميين والصحفيين وبيان موقف الوزير والإجراءات اللازمة التي تم اتخاذها".

كما أشار، إلى إجراء "تواصل مع هيئة الإعلام والاتصالات بهذا الشأن"، مؤكدًا "دعم وزير الداخلية للأسرة الصحفية، كونها خير سند وعون للقوات الأمنية في مختلف المجالات والظروف".

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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