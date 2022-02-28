درجال يدعو رئيس «الفيفا» لحضور قمة العراق والإمارات

2022/02/28 | 17:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم

عدنان درجال نيته توجيه دعوة إلى رئيسي

الاتحادين الدولي والآسيوي، لحضور

مباراة العراق والإمارات، ضمن التصفيات

المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بعد عودة

المباريات إلى ب

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