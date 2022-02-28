فحوى “اجتماع أنقرة”.. البقاء مع الصدر أم البحث عن بديل؟

2022/02/28 | 17:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم البياتي، اليوم الاثنين، إن اجتماع أنقرة بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف “السيادة” خميس الخنجر، مع الرئيس التركي، كان لمناقشة البقاء ضمن تحالف الصدر أو التوسع.وذكر البياتي لوكالة / المعلومة /، أن “اجتماع الحلبوسي والخنجر ورجب طيب أردوغان كان لمناقشة المشكلات داخل […]

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