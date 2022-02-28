2022/02/28 | 17:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد يوجه فروعه بتهيئة مستلزمات اطلاق سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/28 | 17:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يوجه فروعه بتهيئة مستلزمات اطلاق سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يوجه فروعه بتهيئة مستلزمات اطلاق سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).