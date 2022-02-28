هذا ما تضمنه اجتماع الاعرجي ومحافظ الانبار

2022/02/28 | 17:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، اجتماعا مع محافظ الأنبار، علي فرحان، ورؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، بحضور عدد من المسؤولين في جهازي المخابرات والأمن الوطني، ووزارة الهجرة والمهجرين، ولجنة التعويضات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومؤسسة الشهداء /دائرة ضحايا الإرهاب.وذكر بيان لمكتب الاعرجي، فأن “الاجتماع، يأتي استكمالا لمخرجات الاجتماع الذي […]

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