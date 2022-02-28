2022/02/28 | 17:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت وكالة “بلومبرغ”، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تدرس مع حلفائها سحبا منسقا لحوالي 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي وطرحها في الأسواق لدفع أسعار النفط للانخفاض.وأشارت الوكالة، نقلا عن 3 مصادر مطلعة، إلى أن “أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفعت مع تطور الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا، إذ يتخوف المستثمرون من […]

ظهرت المقالة امريكا تدرس خطة لخفض أسعار النفط أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا تدرس خطة لخفض أسعار النفط) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا تدرس خطة لخفض أسعار النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).