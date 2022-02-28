استمرار مناقشة تأثيرات رفع سعر الصرف في مجلس النواب

2022/02/28 | 17:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيناقش مجلس النواب الدين العام والسياسة المالية لوزارة المالية وما هي المعالجات إزاء ذلك.

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