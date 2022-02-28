استمرار مناقشة تأثيرات رفع سعر الصرف في مجلس النواب



استمرار مناقشة تأثيرات رفع سعر الصرف في مجلس النواب
2022/02/28 | 17:53 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سيناقش مجلس النواب الدين العام والسياسة المالية لوزارة المالية وما هي المعالجات إزاء ذلك.

خ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار مناقشة تأثيرات رفع سعر الصرف في مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار مناقشة تأثيرات رفع سعر الصرف في مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).



واصل القراءة على وكالة النبأ


Sponsored Links