طائرته لايمكنها ذلك الآن.. لافروف لن يذهب إلى جنيف

2022/02/28 | 17:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغى وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، زيارته المقررة لمقر الأمم المتحدة في جنيف نظرا إلى "العقوبات على روسيا" التي فرضتها دول غربية، وفق ما أعلنت بعثة موسكو في جنيف، الاثنين.

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