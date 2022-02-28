توجيه من مصرف الرشيد بشأن السلف

2022/02/28 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

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مدير عام مصرف الرشيد يعقد اجتماعا مع مدارء الفروع المانحة للسلف لغرض تحديد موعد اطلاقها—————————————-ترأس مدير عام مصرف الرشيد الاستاذ باسم عبد علي يوسف اجتماعا ضم مدراء الاقسام المعنية و فروع المصرف المانحة للسلف

وجاء ذلك الاجتماع لغرض توجيه تلك الفروع بتهيئة كافة المستلزمات المتعلقة باطلاق سلف الموظفين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع

علما ان التقديم على السلف سيكون الكترونيا من خلال الرابط الذي سيتم نشره على الموقع الرسمي وصفحة الفيس بوك خلال الايام القادمة

—————————————-المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد٢٨ شباط ٢٠٢٢

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