بوتين عن الغرب: “إمبراطورية الأكاذيب”

2022/02/28 | 17:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف الغرب بأنه “إمبراطورية الأكاذيب”، اليوم الاثنين، بعد فرض عقوبات شاملة على موسكو.وأضاف الكرملين أن بوتين خلال مناقشة الأوضاع الاقتصادية مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وكبار المسؤولين، وصف المجتمع الغربي بـ”إمبراطورية الأكاذيب”، الذي يحاول تنفيذ عقوبات ضد روسيا.وكانت موسكو أقرت اليوم أن تلك الإجراءات […]

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