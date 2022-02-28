وزارة الخارجية.. الولايات المتحدة توصي رعاياها بمغادرة روسيا “فورا”

2022/02/28 | 17:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الولايات المتحدة توصي رعاياها بمغادرة روسيا “فورا” (وزارة الخارجية)

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