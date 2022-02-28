قطارات الفرار من أوكرانيا.. هكذا يبدو المشهد في نظرة عن قرب لـCNN

2022/02/28 | 18:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع سعي كثيرين للفرار من أتون الحرب في أوكرانيا، تشهد القطارات المتحركة منها إلى بولندا المجاورة حالة من التكدس الشديد، حيث لا مكان لموضع قدم داخل وسيلة الانتقال الأبرز في هذه الأثناء.

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