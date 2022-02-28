توضيح من عمليات الأنبار بشأن وجود “سجون سرية” في الفلوجة

2022/02/28 | 18:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت قيادة عمليات الأنبار، اليوم الاثنين، الادعاءات التي تحدثت عن وجود سجون سرية في مدينة الفلوجة.وقال قائد العمليات الفريق الركن نومان الزوبعي، في تصريح فيديوي نقلته وزارة الدفاع وتلقته “ايرث نيوز”، إنه “للوقوف على ملابسات إدعاء الجندي الذي ظهر على وسائل الإعلام في برنامج المهمة للإعلامي حيدر الحمداني، بشأن وجود سجون سرية […]

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