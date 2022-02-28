2022/02/28 | 18:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الإثنين، القاء القبض على 41 متهماً بحيازة أسلحة ومواد مخدرة في مناطق مختلفة من العاصمة.وذكرت القيادة، في بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد وتنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، تمكنت المفارز المشتركة في قيادة العمليات من خلال الجهود المكثفة لمفارزها المنتشرة وبأوقات وأماكن مفاجئة وغير ثابتة في جانبي الكرخ والرصافة خلال (الاسبوع الماضي) من القاء القبض على (25) متهماً بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة، فيما ألقت القبض على (16) متهماً بحيازة ومتاجرة المواد المخدرة مع ضبط طائرة (درون) غير مرخصة".وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ضبط الاسلحة والاعتدة (بنادق مختلفة عدد 13، مسدسات عدد 40، عتاد مختلف الانواع عدد 1690 إطلاقة)، مع رمانة صوتية واحدة وعدد من مخازن للأعتدة مختلفة الانواع".وتابع: "في حين تم ضبط كمية من مادة الكريستال المخدرة واجهزة تعاطيها بالاضافة الى ضبط كمية من الحبوب المخدرة والحشيشة وادوية متنوعة غير مرخصة"، مؤكداً "إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: القبض على 41 متهماً بحيازة أسلحة ومواد مخدرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: القبض على 41 متهماً بحيازة أسلحة ومواد مخدرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).