القبض على (41) متهماً بحيازة الأسلحة غير المرخصة والمواد المخدرة في بغداد

2022/02/28 | 18:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد، اليوم الاحد، ان المفارز المشتركه القت القبض على (41) متهماً بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة والمواد المخدرة، وتضبط طائرة درون، وأسلحة واعتدة غير مرخصة وكمية من المواد المخدرة.وذكر بيان للقيادة، انه “لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد، تمكنت المفارز المشتركة […]

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