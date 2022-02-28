2022/02/28 | 18:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال ثلاثة اعوام..كم بلغ انتاج التمور في العراق؟ (انفوغراف)

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كم بلغ انتاج التمور في العراق؟ (انفوغراف) أولاً على ايرث نيوز.

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