دعوة عشائرية لمطالبة السعودية بدفع تعويضات للعراق

2022/02/28 | 18:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / نينوى ..طالب المتحدث باسم العشائر العربية في نينوى مزاحم الحويت، الاثنين، بتبني موقف بشأن مطالبة السعودية بدفع تعويضات للشعب العراقي.وقال الحويت في حديث لوكالة / المعلومة /، إنه “بعد انتهاء العراق من سداد كامل التعويضات للكويت، فأن من حقه مطالبة السعودية بدفع تعويضات مالية للعراق، لما تسببت من كوارث على الشعب”.[…]

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